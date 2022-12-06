В РФ заявили об атаке беспилотников на резервуары с топливом в Брянской области 6 декабря, 09:54 Российская пропаганда утверждает, что дроны взорвались в трех метрах от резервуаров (Фото:НВ)

Во вторник, 6 декабря, российские пропагандистские ресурсы сообщили об атаке беспилотников на комбинат Слава в Брянской области.

Как утверждается, дроны взорвались возле резервуаров с топливом.

«Налет на комбинат, который находится в 80 километрах от границы России и Украины, произошел сегодня ночью. На территорию комбината залетели предположительно два беспилотника — они упали и взорвались в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом. В этот момент пятитонные резервуары были пусты, и серьезного пожара удалось избежать», — говорится в сообщении.

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Фото: t.me/bazabazon

Кроме того, ранее появились сообщения о ночной атаке беспилотников в Курске, а накануне взрывы гремели на аэродромах в Энгельсе Саратовской области и Дягилево под Рязанью.