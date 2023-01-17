Минобороны РФ заявило о поездке Шойгу «на фронт»
Никаких фото или видео с Сергеем Шойгу на передовой опубликовано не было (Фото:t.me/mod_russia)
В российском министерстве обороны заявили о поездке главы ведомства Сергея Шойгу в якобы зону боевых действий в Украине.
Как утверждается, там он «проинспектировал штаб группировки войск Восток» и «заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке».
Также сообщается, что «особое внимание» Шойгу уделил «организации фортификационных работ и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях».
В то же время никаких фото или видео с главой минобороны РФ, которые бы подтверждали его пребывание в зоне боевых действий, опубликовано не было.
В декабре российская пропаганда также утверждала, что Шойгу отправился на «передовую», однако вскоре выяснилось, что на самом деле он просто полетал на вертолете над временно оккупированным РФ Крымом.