Минобороны РФ заявило о поездке Шойгу «на фронт»

17 января, 10:43
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Никаких фото или видео с Сергеем Шойгу на передовой опубликовано не было (Фото:t.me/mod_russia)

Никаких фото или видео с Сергеем Шойгу на передовой опубликовано не было (Фото:t.me/mod_russia)

В российском министерстве обороны заявили о поездке главы ведомства Сергея Шойгу в якобы зону боевых действий в Украине.

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Как утверждается, там он «проинспектировал штаб группировки войск Восток» и «заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке».

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Также сообщается, что «особое внимание» Шойгу уделил «организации фортификационных работ и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях».

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В то же время никаких фото или видео с главой минобороны РФ, которые бы подтверждали его пребывание в зоне боевых действий, опубликовано не было.

В декабре российская пропаганда также утверждала, что Шойгу отправился на «передовую», однако вскоре выяснилось, что на самом деле он просто полетал на вертолете над временно оккупированным РФ Крымом.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Сергей Шойгу Война России против Украины

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