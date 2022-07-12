В РФ пенсионер во время тренировки с шашкой зарубил «атамана казачьих войск» 12 июля, 16:47 Сергей Капитонов был убит во время тренировки по рубке пластиковых бутылок (Фото:Novynarnia/Twitter)

В городе Истра Московской области местный пенсионер Алексей Петухов случайно зарубил шашкой так называемого «атамана великого братства казачьих войск Руси и зарубежья» Сергея Капитонова.

Как сообщается, инцидент произошел во время тренировки по сечи пластиковых бутылок.

Фото: Baza

«Обвиняемый, производя рубку полимерной бутылки, установленной на деревянной стойке, не заметил приближающегося сзади мужчину и нанес ему казачьей шашкой удар в область груди», — заявили в СК РФ.

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В результате полученной раны 57-летний Капитонов скончался, а 64-летнего Петухова задержали.

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