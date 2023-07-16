В РФ задержали полковника ФСБ, который курировал провластные Telegram-каналы

16 июля, 00:33
Поделиться:
ФСБ (Фото:ФСБ via Facebook)

ФСБ (Фото:ФСБ via Facebook)

В России задержали полковника ФСБ Михаила Полякова. Ранее он занимался политическими преследованиями и курировал провластные Telegram-каналы.

Об этом сообщает российское Meduza.

По данным издания, арестованный полковник ФСБ Поляков ранее работал в Управлении по защите конституционного строя УФСБ по Москве и области. В частности, это подразделение занимается политическими преследованиями.

Видео дня

К тому же, российское СМИ сообщает, что Поляков курировал сеть прокремлевских телеграм-каналов по заданию администрации президента. Среди них в частности: Кремлевская прачка, Силовики и Brief.

Читайте также:

Заместитель командующего оккупационной армией РФ в Украине генерал Сергей Суровикин до сих пор не появился на публике после мятежа ЧВК Вагнера (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS) Две недели изоляции, без связи с родней. ФСБ арестовала Суровикина из-за «связи» с мятежом Пригожина — СМИ

Телеграм-канал Baza утверждает, что дело в отношении Полякова возбудили из-за того, что он получил около 40 миллионов рублей от IT-холдинга «Ланит» за удаление постов в Telegram-каналах Незыгарь и Компромат-ГРУПП, якобы содержавших ложные и порочащие честь сведения о руководстве холдинга, а также за блок выхода негативных материалов в этих каналах в период с 2020 по 2023 год.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   ФСБ ФСБ России Интернет-тролли Telegram

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X