В РФ задержали полковника ФСБ, который курировал провластные Telegram-каналы 16 июля, 00:33 ФСБ (Фото:ФСБ via Facebook)

В России задержали полковника ФСБ Михаила Полякова. Ранее он занимался политическими преследованиями и курировал провластные Telegram-каналы.

Об этом сообщает российское Meduza.



По данным издания, арестованный полковник ФСБ Поляков ранее работал в Управлении по защите конституционного строя УФСБ по Москве и области. В частности, это подразделение занимается политическими преследованиями.

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К тому же, российское СМИ сообщает, что Поляков курировал сеть прокремлевских телеграм-каналов по заданию администрации президента. Среди них в частности: Кремлевская прачка, Силовики и Brief.

Телеграм-канал Baza утверждает, что дело в отношении Полякова возбудили из-за того, что он получил около 40 миллионов рублей от IT-холдинга «Ланит» за удаление постов в Telegram-каналах Незыгарь и Компромат-ГРУПП, якобы содержавших ложные и порочащие честь сведения о руководстве холдинга, а также за блок выхода негативных материалов в этих каналах в период с 2020 по 2023 год.