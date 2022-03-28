В РФ заблокируют сайт с эпизодами мультика Масяня о войне в Украине

28 марта, 06:41
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Кадр из эпизода мультика Масяня (Фото:Masyanya Kuvaeva/youtube)

Кадр из эпизода мультика Масяня (Фото:Masyanya Kuvaeva/youtube)

В России заблокируют сайт с эпизодами мультсериала Масян я. Последний был посвящен войне РФ против Украины.

Об этом сообщил автор проекта Олег Куваев.

Куваев получил сообщение от Роскомандзора о блокировке сайта mult.ru на основании решения Генпрокуратуры РФ.

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Накануне российский мультипликатор Олег Куваев выпустил 160 эпизод популярного в Сети мультсериала Масяня. Новый выпуск посвящен развязанной Россией и Владимиром Путиным войне в Украине.

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По сюжету эпизода, главные герои Масяня и Хрюндель пытаются скрыть от своего друга Лохматого (украинца Лохматенко) правду о том, что РФ начала войну в Украине. "Не могу я ему сказать, что наш чокнутый царь решил поиграть в Гитлера и пошел настоящей войной на Украину", - говорит Хрюндель.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Путин Роскомнадзор Масяня Война России против Украины

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