В РФ заблокируют сайт с эпизодами мультика Масяня о войне в Украине 28 марта, 06:41 Цей матеріал також доступний українською Кадр из эпизода мультика Масяня (Фото:Masyanya Kuvaeva/youtube)

В России заблокируют сайт с эпизодами мультсериала Масян я. Последний был посвящен войне РФ против Украины.

Об этом сообщил автор проекта Олег Куваев.



Куваев получил сообщение от Роскомандзора о блокировке сайта mult.ru на основании решения Генпрокуратуры РФ.

Накануне российский мультипликатор Олег Куваев выпустил 160 эпизод популярного в Сети мультсериала Масяня. Новый выпуск посвящен развязанной Россией и Владимиром Путиным войне в Украине.

Видео дня

По сюжету эпизода, главные герои Масяня и Хрюндель пытаются скрыть от своего друга Лохматого (украинца Лохматенко) правду о том, что РФ начала войну в Украине. "Не могу я ему сказать, что наш чокнутый царь решил поиграть в Гитлера и пошел настоящей войной на Украину", - говорит Хрюндель.