В России двух украинцев приговорили к более чем 20 годам колонии из-за покушения на коллаборанта в Херсонской области 6 июля, 19:23 Юрий Доманчук и Виталий Скакун (Фото:iz.ru)

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил граждан Украины Юрия Доманчука и Виталия Скакуна к 23 и 24 годам колонии соответственно по делу о «покушении» на назначенного Россией вице-губернатора Херсонской области Виталия Булюка.

Об этом сообщают российских пропагандисты из ТАСС.

По сообщению, Доманчука и Скакуна признали виновными в «совершении теракта», «незаконном обращении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ». Российский прокурор просил суд приговорить обоих мужчин к пожизненному заключению.

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О подрыве автомобиля Булюка в Скадовске стало известно в декабре 2022 года.

Российское агентство Интерфакс писало, что автомобиль сгорел, водитель погиб, а сам Булюк был госпитализирован с травмами средней тяжести.

Суспільне сообщало со ссылкой на очевидцев, что взрыв произошел возле дома Булюка, когда он сидел в автомобиле вместе с водителем.

До 2015 года Булюк был руководителем херсонской таможни, позже был уволен из-за люстрации. На должность в оккупационную администрацию Херсонщины попал в мае 2022 года.

Тогда Офис генпрокурора Украины заочно уведомил его о подозрении в госизмене.