Подоляк ответил на намеки РФ о причастности Украины к подрыву авто дочери идеолога «русского мира» Дугина

21 августа, 13:23
Российские криминалисты работают на месте подрыва авто дочери Александра Дугина (Фото:Investigative Committee of Russia/Handout/Reuters)

Российские криминалисты работают на месте подрыва авто дочери Александра Дугина (Фото:Investigative Committee of Russia/Handout/Reuters)

Украина не причастна к подрыву авто дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарьи и ее гибели, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Ко вчерашнему подрыву Украина, безусловно, не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, каким является РФ, а тем более не террористическое государство», — сказал он в эфире национального телемарафона.

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Подоляк отметил, что в РФ происходит постоянное нагнетание, чтобы получить не скрытую мобилизацию для войны против Украины, а явную.

«Они будут использовать это для увеличения идеологического и информационное давления на российские общество, и чтобы начиналось некоторое перераспределение внутреннего идеологического пространства в самой России, и оно становилось еще более ультрарадикальным», — отметил советник главы ОПУ.

Подоляк добавил, что в РФ разные политические группировки, в том числе и ультрарадикальные, к которым имеет отношение Дугин, начинают битву за то, чтобы потом претендовать на места во власти.

https://www.youtube.com/watch?v=0p9TZWlj6cI

Сразу после подрыва авто Дарьи Дугиной главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин заявил, что за этим стоит Украина.

В ответ на это представительница российского МИД Мария Захарова заявила, что если версию об украинском следе в убийстве дочери идеолога «русского мира» подтвердят компетентные органы, то «речь надо вести о политике гостерроризма Киева», пишут пропагандисты РИА Новости.

В Следственном комитете страны-агрессора РФ уже заявили о заказном характере убийства Дугиной. Там уточнили, что подрыв авто был заранее спланирован. Взрывное устройство было заложено под днищем со стороны водителя.

В ночь на 21 августа российские СМИ сообщили, что в Подмосковье взорвался автомобиль, в салоне которого находилась дочь идеолога «русского мира» Дарья Дугина. Инцидент произошел вечером 20 августа на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы. Машина взорвалась во время движения.

По некоторым данным, в этой машине должен был ехать сам Дугин.

Александр Дугин является сторонником идей «русского мира» и «евразийства», он поддерживает российскую агрессию в Украине.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Русский мир Александр Дугин Взрыв авто Михаил Подоляк

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