Подоляк ответил на намеки РФ о причастности Украины к подрыву авто дочери идеолога «русского мира» Дугина 21 августа, 13:23 Российские криминалисты работают на месте подрыва авто дочери Александра Дугина (Фото:Investigative Committee of Russia/Handout/Reuters)

Украина не причастна к подрыву авто дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарьи и ее гибели, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Ко вчерашнему подрыву Украина, безусловно, не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, каким является РФ, а тем более не террористическое государство», — сказал он в эфире национального телемарафона.

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Подоляк отметил, что в РФ происходит постоянное нагнетание, чтобы получить не скрытую мобилизацию для войны против Украины, а явную.

«Они будут использовать это для увеличения идеологического и информационное давления на российские общество, и чтобы начиналось некоторое перераспределение внутреннего идеологического пространства в самой России, и оно становилось еще более ультрарадикальным», — отметил советник главы ОПУ.

Подоляк добавил, что в РФ разные политические группировки, в том числе и ультрарадикальные, к которым имеет отношение Дугин, начинают битву за то, чтобы потом претендовать на места во власти.

Сразу после подрыва авто Дарьи Дугиной главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин заявил, что за этим стоит Украина.

В ответ на это представительница российского МИД Мария Захарова заявила, что если версию об украинском следе в убийстве дочери идеолога «русского мира» подтвердят компетентные органы, то «речь надо вести о политике гостерроризма Киева», пишут пропагандисты РИА Новости.

В Следственном комитете страны-агрессора РФ уже заявили о заказном характере убийства Дугиной. Там уточнили, что подрыв авто был заранее спланирован. Взрывное устройство было заложено под днищем со стороны водителя.

В ночь на 21 августа российские СМИ сообщили, что в Подмосковье взорвался автомобиль, в салоне которого находилась дочь идеолога «русского мира» Дарья Дугина. Инцидент произошел вечером 20 августа на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы. Машина взорвалась во время движения.

По некоторым данным, в этой машине должен был ехать сам Дугин.

Александр Дугин является сторонником идей «русского мира» и «евразийства», он поддерживает российскую агрессию в Украине.

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