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В РФ ветер унес надувной батут с детьми, трое пострадавших в реанимации — видео

Сегодня, 16:02
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В РФ ветер унес надувной батут с детьми, трое пострадавших в реанимации — видео - фото

Скриншот с видео СК РФ

Ответственные за работу батута после инцидента сбежали

В столице республики РФ Бурятия Улан-Удэ мощный порыв ветра сдул на проезжую часть плохо закрепленный надувной батут с детьми.

Инцидент попал городские камеры наружного наблюдения.

Как сообщили в местном Минздраве, в результате происшествия пострадали пятеро детей, трое из которых попали в реанимацию.

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«Происшествие произошло на улице Терешковой. В лечебные учреждения доставлены пять детей в возрасте от четырех до шести лет. Трое из них в реанимации, состояние их оценивается как тяжелое», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Также отмечается, что работники, ответственные за работу батута, после происшествия сбежали.

Теги:   Дети Бурятия Россия

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