В РФ ветер унес надувной батут с детьми, трое пострадавших в реанимации — видео
В столице республики РФ Бурятия Улан-Удэ мощный порыв ветра сдул на проезжую часть плохо закрепленный надувной батут с детьми.
Инцидент попал городские камеры наружного наблюдения.
Как сообщили в местном Минздраве, в результате происшествия пострадали пятеро детей, трое из которых попали в реанимацию.
«Происшествие произошло на улице Терешковой. В лечебные учреждения доставлены пять детей в возрасте от четырех до шести лет. Трое из них в реанимации, состояние их оценивается как тяжелое», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Также отмечается, что работники, ответственные за работу батута, после происшествия сбежали.