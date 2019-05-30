В РФ ветер унес надувной батут с детьми, трое пострадавших в реанимации — видео Сегодня, 16:02 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео СК РФ Ответственные за работу батута после инцидента сбежали Скриншот с видео СК РФ

В столице республики РФ Бурятия Улан-Удэ мощный порыв ветра сдул на проезжую часть плохо закрепленный надувной батут с детьми.

Инцидент попал городские камеры наружного наблюдения.

Как сообщили в местном Минздраве, в результате происшествия пострадали пятеро детей, трое из которых попали в реанимацию.

«Происшествие произошло на улице Терешковой. В лечебные учреждения доставлены пять детей в возрасте от четырех до шести лет. Трое из них в реанимации, состояние их оценивается как тяжелое», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Также отмечается, что работники, ответственные за работу батута, после происшествия сбежали.