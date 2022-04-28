В Саратове потерпел крушение военный вертолет, один пилот погиб, другой получил ранения 28 апреля, 16:13 Цей матеріал також доступний українською Место падение вертолета (Фото:Скриншот)

В России в Саратове во время выполнения учебного полета упал вертолет, в котором находилось несколько человек. Один пилот погиб, другой — получил ранения.

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Об этом сообщил мэр города Михаил Исаев.

Сообщается, что произошло падение вертолета Ансат, совершавшего «учебный полет из поселка Соколовый». Государственное российское агентство со ссылкой на пресс-службу мера сообщает, что вертолет принадлежал военной базе, которая расположена в этом поселке.

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«По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется», — написал Исаев в Telegram.

Также в российских СМИ ранее появилось информация, что в воздухе столкнулись два учебных вертолета и что оба пилота катапультировались. Исаев опровергает эту информацию.

«В связи с появившимися сообщениями в СМИ акцентирую внимание, что вертолет был один, столкновения с другим летательным аппаратом не было», — пишет он.

Министр здравоохранения региона Олег Костин заявил, что один из членов экипажа погиб внутри вертолета. Выживший пилот находится в удовлетворительном состоянии. Третьего пострадавшего ищут.

«Один летчик, 26 лет, состояние удовлетворительное. У него ушибы нижних конечностей. Он выпрыгнул из вертолета на парашюте. Вертолет сгорел, в нем находится сгоревший труп одного человека», — написал он в Telegram.

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