В РФ утверждают, что западные бизнесмены участвовали в форуме в Петербурге, но в «париках, масках и плащах» 30 июня, 14:36 Кто именно решился на такие меры, чтобы поучаствовать в форму вместе с Талибаном, не уточняется (Фото:titus.kz)

Российские чиновники утверждают, что, несмотря на игнорирование цивилизованным миром экономического форума в Петербурге, некоторые западные бизнесмены все же побывали на нем, но с маскировкой.

Об этом в интервью кремлевской пропаганде заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Красильников.

«Открою секрет, многие руководители западных компаний, несмотря на все запреты, приехали все-таки на Петербургский международный экономический форум, но вели себя там крайне осторожно, осмотрительно. До такой степени, что для того, чтобы их никто не заметил и не узнал, они прибегали к маскировке — парики, маски, плащи», — утверждает он.

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В то же время, кто именно из лидеров западного бизнеса решился на такие меры, чтобы поучаствовать в форуме вместе с террористами из «ДНР», «ЛНР» и Талибана, Красильников не уточнил.

В связи с полномасштабным российским вторжением в Украину в 2022 году единственным мировым лидером, лично посетившим ПМЭФ, оказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, да и тот не стал подыгрывать российскому диктатору Владимиру Путину, прямо заявив ему о своем отношении к попыткам «легитимизировать» оккупированные РФ районы Донецкой и Луганской областей Украины.

«Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими на наш взгляд являются Луганск и Донецк», — подчеркнул он, сидя на одной сцене с главой Кремля.

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