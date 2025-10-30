«От Ростова до Камчатки». В РФ горят вышки сотовой связи и коммуникационное оборудование — видео

30 октября, 09:51
Поделиться:
Заявлено как оборудование сотовой связи, вспыхнувшее на территории Камчатского края РФ вследствие поджога (Фото: Скриншот видео / ГУР МО / Telegram)

Заявлено как оборудование сотовой связи, вспыхнувшее на территории Камчатского края РФ вследствие поджога (Фото: Скриншот видео / ГУР МО / Telegram)

На территории страны-агрессора России партизаны уничтожают вражеские средства коммуникации. Вышки сотовой связи и коммуникационное оборудование местных мобильных операторов вспыхивают «от Ростова до Камчатки».

Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

«В последние месяцы возгорания зафиксированы, в частности, в республике Адыгея, в Ростовской области, Камчатском крае, а также на временно оккупированных Кремлем территориях Украины», — отметили в ГУР.

Реклама

Также в разведке отметили, что сопротивление войне РФ против Украины внутри государства-агрессора усиливается.

Читайте также:
«Каждый понесет ответственность». Партизаны показали, как в РФ мстят тем, кто вернулся с войны против Украины и поддерживает режим Кремля

26 октября партизаны движения Атеш заявили о проведении успешной диверсии на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска во временно оккупированном Крыму — было нарушено движение поездов, которые обеспечивают поставки для российской оккупационной армии.

29 октября в Атеш сообщили о диверсии на железнодорожной инфраструктуре в оккупированном Токмаке, что привело к блокированию поставок российских войск в Запорожском направлении.

В результате поджога был уничтожен релейный шкаф, который обеспечивал управление движением поездов на важном участке железной дороги.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Война России против Украины ГУР МО Партизаны Видео

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies