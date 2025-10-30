Заявлено как оборудование сотовой связи, вспыхнувшее на территории Камчатского края РФ вследствие поджога (Фото: Скриншот видео / ГУР МО / Telegram)

На территории страны-агрессора России партизаны уничтожают вражеские средства коммуникации. Вышки сотовой связи и коммуникационное оборудование местных мобильных операторов вспыхивают «от Ростова до Камчатки».

Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

«В последние месяцы возгорания зафиксированы, в частности, в республике Адыгея, в Ростовской области, Камчатском крае, а также на временно оккупированных Кремлем территориях Украины», — отметили в ГУР.

Также в разведке отметили, что сопротивление войне РФ против Украины внутри государства-агрессора усиливается.

26 октября партизаны движения Атеш заявили о проведении успешной диверсии на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска во временно оккупированном Крыму — было нарушено движение поездов, которые обеспечивают поставки для российской оккупационной армии.

29 октября в Атеш сообщили о диверсии на железнодорожной инфраструктуре в оккупированном Токмаке, что привело к блокированию поставок российских войск в Запорожском направлении.

В результате поджога был уничтожен релейный шкаф, который обеспечивал управление движением поездов на важном участке железной дороги.