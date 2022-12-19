В воинской части под Москвой техник вертолета застрелил инженера
Во время ссоры военный выстрелил своему оппоненту в голову (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты упрощают работу украинским защитникам, уничтожая друг друга.
В одной из воинских частей ВС РФ в городе Клин под Москвой произошло очередное убийство.
Тело инженера, которому выстрелили в голову из пистолета Макарова, было найдено в помещении автомобильной службы.
Подозреваемым оказался бортовой техник вертолета.
По словам задержанного, во время разговора с убитым между ними вспыхнула ссора, в ходе которой он не придумал ничего лучше, чем застрелить своего оппонента.