В воинской части под Москвой техник вертолета застрелил инженера 19 декабря, 12:48 Во время ссоры военный выстрелил своему оппоненту в голову (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты упрощают работу украинским защитникам, уничтожая друг друга.

В одной из воинских частей ВС РФ в городе Клин под Москвой произошло очередное убийство.

Тело инженера, которому выстрелили в голову из пистолета Макарова, было найдено в помещении автомобильной службы.

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Подозреваемым оказался бортовой техник вертолета.

По словам задержанного, во время разговора с убитым между ними вспыхнула ссора, в ходе которой он не придумал ничего лучше, чем застрелить своего оппонента.