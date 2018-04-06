В РФ суд оштрафовал кинофестиваль за фильм о боях на Донбассе, показы которого были сорваны

В то же время провокаторов, срывавших показы фильма, никто не наказал

Российский суд оштрафовал международный фестиваль документального кино Артдокфест на 100 тысяч рублей (около $1700) за показы фильма Полет пули режиссера Беаты Бубенец.

Как сообщается в открытом письме на сайте кинофестиваля, такое решение судья мотивировал тем, что картина демонстрировалась без прокатного удостоверения.

В свою очередь организаторы Артдокфеста подчеркнули, что, согласно российскому законодательству, зарубежному фильму для участия и демонстрации в рамках международного кинофестиваля прокатное удостоверение государственного образца не требуется.

Кроме того, там также отметили, что не получали никаких повесток, и на рассмотрении дела не присутствовали.

"Повестки были отправлены по юридическому адресу фестиваля в Дом Кино и, несмотря на то, что согласно российскому законодательству судебные заказные письма должны быть вручены лично в руки руководителю организации-адресата или сотруднику этой организации по доверенности надлежащего образца, были получены третьими лицами", - говорится в письме.

В Артдокфесте также напомнили, что показы Полета пули в рамках фестиваля были сорваны сторонниками пророссийских террористов, которые нанесли материальный ущерб, однако никакого наказания так и не понесли.

"Если учитывать практику российских судов, которые в своем решении руководствуются понятиями, а не законом, а также делают это заочно, не предоставляя возможности себя защитить, это удар по самому факту существования фестиваля в России", - заявили организаторы.

Отметим, что документальный фильм Полет пули производства Латвии был снят на линии соприкосновения между украинскими военными и российскими гибридными войсками в городе Счастье Луганской области в 2014 году.

Ранее сообщалось, что в Москве сторонники террористов сорвали показ фильма о войне на Донбассе.