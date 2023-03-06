В Курской области РФ произошла перестрелка между срочниками: один из них открыл огонь на поражение, убив сослуживца — росСМИ 6 марта, 10:23 По данным росСМИ, один из срочник открыл огонь из-за «недопонимания» (Фото:ngs.ru)

В ночь на понедельник, 6 марта, в Курской области России между срочниками произошла перестрелка. Один из них погиб, еще один ранен.

Как сообщает Astra в Telegram, инцидент произошел в 37-ой мотострелковой бригаде в/ч 69647, которая временно дислоцируется на территории Суджанского района Курской области.

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22-летний караульный Магомед М. услышал посторонних в зоне караульного поста. Он спросил «Кто идет» и призвал остановиться. Ответа не последовало, и срочник открыл огонь на поражение.

В результате стрельбы погиб его 19-летний сослуживец из Татарстана Тамир Г., еще один 22-летний солдат срочной службы из Новосибирска Владислав К. попал в больницу.

15 октября 2022 года российское издание Baza, не называя источник, сообщило о стрельбе в одной из воинских частей Белгородской области. В Минобороны РФ это назвали «терактом» на полигоне и заявили об 11 погибших.

Инцидент произошел во время занятий по стрельбе с «добровольцами», которые должны были отправиться воевать против Украины.