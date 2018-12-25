В РФ спустя годы признали, что в мордовской колонии использовался рабский труд Сегодня, 10:15 478 Цей матеріал також доступний українською Евгений Смирнов/Facebook Осужденные женщины работали по 18 часов в день

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России проверила и подтвердила информацию об использования рабского труда осужденных женщин в Мордовии.

Об этом ТАСС сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

По его словам, осужденные женщины занимались пошивом одежды по 18 часов в сутки, выполняя "левые заказы".

Несмотря на то, что жалобы про рабский труд в мордовской колонии поступали уже давно, провести подтверждающую проверку смогли только сейчас путем скрытого выезда сотрудников центрального аппарата ФСИН.

"Люди пришли в колонию и представили предписание о проведении проверки. Пока они находились у начальника колонии, сотрудники успели скрыть видеозаписи в центральном архиве колонии, на КПП и в дежурной части, но удалось изъять записи с видеорегистраторов сотрудников колонии ", - сообщил Максименко.

Материалы передали в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Начальника колонии Юрия Куприянова отстранили от занимаемой должности.