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В РФ спустя годы признали, что в мордовской колонии использовался рабский труд

Сегодня, 10:15
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Евгений Смирнов/Facebook

Осужденные женщины работали по 18 часов в день

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России проверила и подтвердила информацию об использования рабского труда осужденных женщин в Мордовии.

Об этом ТАСС сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

По его словам, осужденные женщины занимались пошивом одежды по 18 часов в сутки, выполняя "левые заказы".

Несмотря на то, что жалобы про рабский труд в мордовской колонии поступали уже давно, провести подтверждающую проверку смогли только сейчас путем скрытого выезда сотрудников центрального аппарата ФСИН.

"Люди пришли в колонию и представили предписание о проведении проверки. Пока они находились у начальника колонии, сотрудники успели скрыть видеозаписи в центральном архиве колонии, на КПП и в дежурной части, но удалось изъять записи с видеорегистраторов сотрудников колонии ", - сообщил Максименко.

Материалы передали в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Начальника колонии Юрия Куприянова отстранили от занимаемой должности.

 

Теги:   Российская Федерация Рабы Тюрьма

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