В РФ спустя годы признали, что в мордовской колонии использовался рабский труд
Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России проверила и подтвердила информацию об использования рабского труда осужденных женщин в Мордовии.
Об этом ТАСС сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
По его словам, осужденные женщины занимались пошивом одежды по 18 часов в сутки, выполняя "левые заказы".
Несмотря на то, что жалобы про рабский труд в мордовской колонии поступали уже давно, провести подтверждающую проверку смогли только сейчас путем скрытого выезда сотрудников центрального аппарата ФСИН.
"Люди пришли в колонию и представили предписание о проведении проверки. Пока они находились у начальника колонии, сотрудники успели скрыть видеозаписи в центральном архиве колонии, на КПП и в дежурной части, но удалось изъять записи с видеорегистраторов сотрудников колонии ", - сообщил Максименко.
Материалы передали в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Начальника колонии Юрия Куприянова отстранили от занимаемой должности.