В РФ создают новую структуру, которая объединит наемников из всех ЧВК, находящихся в Африке — ЦНС 19 сентября, 15:46 Российские военнослужащие (Фото:ВСУ)

Российские оккупанты создают централизованную структуру для всех наемников в Африке, в том числе и боевиков ЧВК Вагнера. Она будет контролироваться Министерством обороны России.

Об этом говорится в сообщении Центра нацсопротивления (ЦНС).

Отмечается, что сейчас оккупанты проводят работу по объединению «остатков» вагнеровцев в новую структуру.

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ЦНС информирует, что рабочее название нового ЧВК — Русский экспедиционный корпус. Он должен объединить в себе все частные военные компании, которые работают в африканских странах.

Сообщается, что структура формируется на базе 45 отдельной бригады специального назначения Кубинка, подразделения которой постепенно выводят из зоны боевых действий в Украине.

Общее количество привлеченных к операциям за рубежом террористов составляет около 20 тысяч.

Ранее в ЦНС сообщали, что в России была создана новая частная военная компания под кураторством Минобороны страны-агрессора с целью привлечь туда боевиков ЧВК Вагнера.

Кроме того отмечалось, что вагнеровцы в Беларуси, которые присоединились к вновь созданной режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко ЧВК ООО ГардСервис, подписывают контракты для охраны и участия в боевых действиях в Африке.

