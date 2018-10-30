31 октября 2018, среда

В РФ создали комиссию по расследованию аварии плавдока в Мурманске

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Авианосец Адмирал Кузнецов

Авианосец Адмирал Кузнецов

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил о том, что для расследования причин аварии плавучего дока в Мурманске было принято решение создать межведомственную комиссию.

В создании комисии примет участие Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

"Я уже в курсе, уже дано указание об образовании комиссии, которая разберется в причинах, определит стоимость ущерба, наметит план мероприятий по восстановлению", - заявил Борисов.

В ночь на 30 октября в Мурманске затонул плавучий док при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов. Во время инцидента на палубу упал башенный кран. Причиной затопления плавдока стали перебои в электроснабжении. В результате происшествия пострадали четверо работников. Позже стало известно, что в результате инцидента пропал старший механик смены.

Авианосец Адмирал Кузнецов в результате инцидента в доке не получил повреждений.

Следственный комитет РФ возбудил дело по факту затопления плавдока. Дело возбудили по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительной информации, док затонул в результате нарушения правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений.

Авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов - крупнейший корабль Военно-морского флота России. Крейсер "прославился" после участия в военной операции в Сирии в конце 2016 года - начале 2017 года. За период пребывания у берегов Сирии авианесущий крейсер потерял по техническим причинам два истребителя.

По данным СМИ, позже все самолеты с борта авианосца были переброшены на сушу из-за неспособности взлететь с палубы корабля.

 

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