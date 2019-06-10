В РФ сотрудница компании Алроса украла более 500 необработанных алмазов и бриллиантов — видео Сегодня, 17:32 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Sakhapress/YouTube Женщину задержали при попытке вынести очередную партию драгоценных камней Скриншот с видео Sakhapress/YouTube

В России задержали сотрудницу алмазодобывающей компании Алроса Елену Канунникову, которую подозревают в масштабных хищениях.

Как сообщили в СК РФ, в отношении нее и еще двух сообщников, Владимира Табидзе и Владимира Гординского, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По версии следствия, Канунникова украла у компании драгоценных камней, как минимум, на $3 млн.

В свою очередь Табидзе и Гординский выступали в качестве посредников при их продаже.

Во время обысков у фигурантов силовики изъяли около 500 необработанных алмазов общей массой более 2000 карат, 11 бриллиантов, около $2 млн, 500 тысяч евро, а также ювелирную продукцию известных мировых брендов, в том числе, более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.