«Ребята мерзнут». В РФ собирают деньги на тепловизоры для «обогрева» российских солдат — видео 21 октября, 14:34 Российские мошенники, порой, сами не понимают, о чем говорят (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

На фоне критической ситуации с обеспечением ВС РФ в России активизировались мошенники, утверждающие, что собирают деньги на снаряжение для оккупационных войск.

Подражая украинским волонтерам, которые реально обеспечивают Сил обороны новейшей техникой, они записывают видеоролики, в которых давят на жалость, призывая доверчивых граждан перечислять им средства для якобы «помощи солдатам».

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При этом зачастую такие лица слабо разбираются в теме, и, порой, сами не понимают, о чем говорят, прося деньги на тепловизоры для «обогрева» мобилизованных.

«Я состою в группе, где мы помогаем ребятам, которые ушли на фронт, нашим военным, собрать на тепловизоры. Они просто мерзнут, а тепловизоры очень дорого стоят», — заявила одна из мошенниц, призвав «помочь денежкой».