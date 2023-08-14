В РФ снова пытались поджечь военкомат — росСМИ 14 августа, 02:30 МУжчина бросил «коктейль Молота» (Фото:t.me/bazabazon)

Житель города Полевской Свердловской области бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь местного военкомата. Дверь загорелась, но быстро была потушена сторожем здания.

Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

По данным канала, мужчина, бросивший «коктейль Молотова», убежал, но был задержан через несколько минут. Поджигателем оказался 45-летний местный житель. Сейчас полицейские решают, что с ним делать.

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