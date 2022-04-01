В РФ школьники написали донос на учительницу, которая рассказывала о войне против Украины. На нее завели дело за «фейки» 1 апреля, 12:16 Цей матеріал також доступний українською Учитель пыталась донести до учеников правду о войне России против Украины (Фото:Генштаб)

В российском городе Пенза школьники написали донос на учительницу, которая в разговоре с ними рассказала о войне России против Украины.

Война России против Украины — главные события 1 апреля



Запись этой беседы опубликовали в Telegram-канале Baza.

Ниже приводится фрагмент разговора:

— Россию же не допустили на соревнования Европы, ее отменили.

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— Я считаю, что это правильно.

— Почему?

— Пока Россия не начнет себя вести цивилизованным образом, это будет продолжаться вечно.

<…>

— Конечно, это неправильно, вы тут ни при чем. Я согласна. Но мы страна-изгой, мы Северная Корея. Страна-изгой! Нас никуда теперь не принимают, потому что вот… Мировое сообщество удивлено, как в цивилизованном мире вот так себя можно вести. Ну а куда деваться? Вот такие вот… А когда ты хотела в Чехию-то поехать?

— В июне должна она была быть.

— Уже прям 100 процентов?

— Да, в июне должна была быть.

— Нет, к июню ничего не поменяется, моя хорошая. Ну, в «ЛНР» поедешь, там карате. В «ДНР» поедешь.



Издание Пензаинформ сообщает, что разговор состоялся между учительницей Ириной Ген из училища олимпийского резерва и двумя ее ученицами.

На учителя завели дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ о фейках о Вооруженных силах РФ. Эта статья, появившаяся в Уголовном кодексе РФ после вторжения России в Украину, предусматривает наказание в виде штрафа до пяти миллионов рублей или лишения свободы на срок до 10 лет.

Учительнице, в отношении которой возбуждено дело, 55 лет, из которых более 20 она работает в школе.



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