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В РФ сенатора от Карачаево-Черкесии арестовали прямо в зале заседаний Совета Федерации

Сегодня, 12:43
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В среду, 30 января, прямо в зале заседаний Совета Федерации РФ арестовали сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова.

Об этом со ссылкой на Следственный комитет передает Интерфакс.

Как сообщается, пленарное заседание верхней палаты российского парламента началось в закрытом режиме, а в пресс-службе Совфеда заявили, что сенаторы хотят обсудить без посторонних "ряд организационных вопросов".

Арашукова задержали во время выступления генерального прокурора Юрия Чайки, а в зале в это время присутствовал глава СК Александр Бастрыкин.

При этом отмечается, что Арашуков во время речи генпрокурора пытался покинуть Совфед, однако спикер Валентина Матвиенко попросила его остаться.

Сенатора обвиняют в целом ряде тяжких преступлений.

В частности, в заказном убийстве лидера движения Адыге-Хасэ Аслана Жукова, а также советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году.

Теги:   Совет Федерации Сенатор Россия

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