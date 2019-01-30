В РФ сенатора от Карачаево-Черкесии арестовали прямо в зале заседаний Совета Федерации
В среду, 30
января, прямо в зале заседаний Совета Федерации РФ арестовали сенатора от
Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова.
Об этом со
ссылкой на Следственный комитет передает Интерфакс.
Как сообщается, пленарное
заседание верхней палаты российского парламента началось в закрытом режиме, а в
пресс-службе Совфеда заявили, что сенаторы хотят обсудить без посторонних
"ряд организационных вопросов".
Арашукова
задержали во время выступления генерального прокурора Юрия Чайки, а в зале в
это время присутствовал глава СК Александр Бастрыкин.
При этом
отмечается, что Арашуков во время речи генпрокурора пытался покинуть Совфед,
однако спикер Валентина Матвиенко попросила его остаться.
Сенатора обвиняют
в целом ряде тяжких преступлений.
В частности, в
заказном убийстве лидера движения Адыге-Хасэ Аслана Жукова, а также советника
президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году.