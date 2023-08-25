«Это что, салют?». В РФ заявили о якобы сбитии ракеты над Калужской областью 25 августа, 01:55 Жители публикуют видео сбития со словами «Это что, салют?» (Фото:t.me/bazabazon)

В Минобороны РФ заявили, что якобы «украинская» ракета якобы пыталась атаковать гражданские объекты на территории России.

Там заявляют, что «ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области».

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200», — заявили в Минобороны РФ.

Видео дня

Жители публикуют видео сбития со словами «Это что, салют?».

В московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим Ковёр, они временно прекратили работу.