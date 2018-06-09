В РФ рекордно увеличилось количество патриотов - опрос

С 2016 года показатель вырос на 12%

На данный момент 92% россиян считают себя патриотами Российской Федерации. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Сообщается, что данный показатель вырос на 12% с 2016 года.

В ходе нынешнего опроса на вопрос о позиционировании себя как патриота 51% респондентов ответил "да, безусловно", еще 41% ответили "скорее да".

Опрос проводился в начале июня 2018 года среди двух тысяч респондентов в возрасте от 18 лет.

Сообщается, что под "патриотизмом" россияне подразумевают разные вещи: 59% считают, что быть патриотом означает любить свою страну, 39% опрошенных полагают, что патриотизм означает стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее, и 19% полагает, что это значит "говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была".

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