Плохие новости для Путина. В России приближается пик недовольства кремлевским режимом — политолог

20 июля, 15:58
Две женщины проходят мимо одного из закрытых в России магазинов IKEA на окраине Москвы (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Две женщины проходят мимо одного из закрытых в России магазинов IKEA на окраине Москвы (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Политолог, эксперт из стран Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский рассказал Радио НВ, что в России приближается очередной пик недовольства кремлевским режимом.

«Российские власти имеют свою закрытую социологию, они тоже несколько смещены и не всегда корректны, но они в целом представляют, что конец этого года и начало следующего — это потенциальный пик недовольства», — заявил он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=K9eHnLG2k5U&t=2s

По словам Преображенского, к этому приведет полный товарный дефицит по тем направлениям, по которым не удастся заместить то, что раньше производилось в России, но производители ушли.

Также к недовольству приведет резкий рост безработицы, «так как именно в то время западные компании перестанут выплачивать эти свои шестимесячные увольнительные бонусы и люди окажутся без работы, на улице, никакой работы они, безусловно, не найдут», пояснил политолог.

Читайте также:

Генштаб рассказал о недовольстве среди представителей нацменьшинств в армии РФ (Фото:Генштаб) РФ бросает в самые рискованные атаки представителей нацменьшинств, среди них растет недовольство — Генштаб

«И речь идет о сотнях тысяч людей на самом деле по мультипликатору, это гигантский, самый большой рост безработицы, наверное, как минимум с 1998 года, который будет в России», — подчеркнул он.

Еще одной причиной недовольства Преображенский называет продолжающееся, несмотря на искусственное регулирование курса рубля, падение уровня жизни.

«И соответственно, все эти факторы сойдутся в конце этого года», — подытожил он.

13 июля российский оппозиционный политик Илья Пономарев в интервью Радио НВ назвал два признака приближающегося изменения режима в РФ.

В частности, по его словам, сейчас проявляется недовольство внутри российской элиты.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Безработица Дефицит Россия-США Санкции против России Россия-ЕС Уровень жизни Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Павел Баев
Норвежский политолог
Что ищет Путин на Ближнем Востоке?

План действий России по Саудовской Аравии разбивается об Иран

20 июля, 09:08
Мнения
Обучение украинских военных (Фото:8 Отдельный Горно-Штурмовой Батальон / Facebook)
«Армия РФ много не навоюет» /
Аналитик CIT — о слабостях оккупантов на юге и возможности ВСУ бить по объектам в Крыму
20 июля, 08:28
События
Георгий Скударь (Фото:hi.dn.ua)
Военное решение для большого игрока /
Что происходит с Новокраматорским машиностроительным заводом — интервью с Георгием Скударем
20 июля, 07:32
Компании / Рынки
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X