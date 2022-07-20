Плохие новости для Путина. В России приближается пик недовольства кремлевским режимом — политолог 20 июля, 15:58 Две женщины проходят мимо одного из закрытых в России магазинов IKEA на окраине Москвы (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Политолог, эксперт из стран Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский рассказал Радио НВ, что в России приближается очередной пик недовольства кремлевским режимом.



«Российские власти имеют свою закрытую социологию, они тоже несколько смещены и не всегда корректны, но они в целом представляют, что конец этого года и начало следующего — это потенциальный пик недовольства», — заявил он.

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По словам Преображенского, к этому приведет полный товарный дефицит по тем направлениям, по которым не удастся заместить то, что раньше производилось в России, но производители ушли.

Также к недовольству приведет резкий рост безработицы, «так как именно в то время западные компании перестанут выплачивать эти свои шестимесячные увольнительные бонусы и люди окажутся без работы, на улице, никакой работы они, безусловно, не найдут», пояснил политолог.

«И речь идет о сотнях тысяч людей на самом деле по мультипликатору, это гигантский, самый большой рост безработицы, наверное, как минимум с 1998 года, который будет в России», — подчеркнул он.

Еще одной причиной недовольства Преображенский называет продолжающееся, несмотря на искусственное регулирование курса рубля, падение уровня жизни.

«И соответственно, все эти факторы сойдутся в конце этого года», — подытожил он.

13 июля российский оппозиционный политик Илья Пономарев в интервью Радио НВ назвал два признака приближающегося изменения режима в РФ.

В частности, по его словам, сейчас проявляется недовольство внутри российской элиты.

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