В РФ работник Шереметьево случайно закинул на крыло самолета сигнальный конус, после чего сбежал — видео Вчера, 12:48 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Говорит Москва Руководство аэропорта заявило об увольнении сотрудника с видео Скриншот с видео Говорит Москва

В московском аэропорту Шереметьево один из работников, пиная ногой сигнальных конус, случайно закинул его на крыло самолета Аэрофлота, после чего скрылся с места происшествия.

Соответствующее видео было обнародовано на сервисе YouTube.

После его публикации руководство аэропорта заявило о проведении служебной проверки, по итогам которой работник с видео был уволен, сообщает портал Говорит Москва.

Напомним, что после катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, в результате которой погибли более 40 человек, в Сети появилось видео, на котором работники аэропорта смеются при просмотре кадров с горящим самолетом.