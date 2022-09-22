«Могилизация» россиян: появились видео прощания родных с первой партией пушечного мяса из РФ
Российский диктатор Владимир Путин обїявил мобилизацию в РФ 21 сентября (Фото:Коллаж НВ)
В соцсетях начали публиковать видео отправки на войну против Украины первой партии российских резервистов, мобилизованных указом главы кремлевского режима Владимира Путина.
Как сообщается, в Якутии руководство местных компаний само раздало повестки своим рабочим, после чего тех погрузили в автобусы и отправили к месту сборов.
Кроме того, появилось также видео из Забайкальского края, где местные военкоматы собирали пушечное мясо под покровом ночи.
Не отстает от этих регионов и Чечня. Местный диктатор Рамзан Кадыров также решил как можно быстрее исполнить указ Путина, собрав для отправки на смерть несколько сотен молодых людей.
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Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».
По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.
После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.
Между тем, ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.
Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.
Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.
Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.
На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.
Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.
В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.
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