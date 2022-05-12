В воинской части в Хабаровском крае РФ прогремел взрыв, есть погибший и раненные
Сообщается, что взрыв произошел во время разгрузки боеприпасов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В четверг, 12 мая, на территории воинской части 55487 в поселке Тейсин Хабаровского края РФ прогремел взрыв.
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Как сообщается, инцидент произошел «при разгрузке боеприпасов», однако его причины не уточняются.
В результате взрыва скончался солдат-срочник.
Кроме того, еще четверо российских военных получили ранения, двое из них были госпитализированы.
Других подробностей на данное время нет.
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