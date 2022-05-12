В воинской части в Хабаровском крае РФ прогремел взрыв, есть погибший и раненные

12 мая, 09:58
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Сообщается, что взрыв произошел во время разгрузки боеприпасов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Сообщается, что взрыв произошел во время разгрузки боеприпасов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В четверг, 12 мая, на территории воинской части 55487 в поселке Тейсин Хабаровского края РФ прогремел взрыв.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Как сообщается, инцидент произошел «при разгрузке боеприпасов», однако его причины не уточняются.

В результате взрыва скончался солдат-срочник.

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Кроме того, еще четверо российских военных получили ранения, двое из них были госпитализированы.

Других подробностей на данное время нет.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Воинская часть Взрыв Война России против Украины

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