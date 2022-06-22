На военной базе РФ под Владимиром прогремел взрыв: четверо погибших, столько же раненых 22 июня, 15:19 Цей матеріал також доступний українською Причиной происшествия назвали «детонацию боеприпаса» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В среду, 22 июня, на военной базе российской армии под Владимиром прогремел взрыв.

Об этом сообщили кремлевские пропагандистские ресурсы.

По имеющимся данным, в результате взрыва погибли четыре человека, еще столько же получили ранения различной степени тяжести.

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Причиной происшествия назвали «детонацию боеприпаса».

Других подробностей на данное время нет.

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