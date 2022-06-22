На военной базе РФ под Владимиром прогремел взрыв: четверо погибших, столько же раненых
Причиной происшествия назвали «детонацию боеприпаса» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В среду, 22 июня, на военной базе российской армии под Владимиром прогремел взрыв.
Об этом сообщили кремлевские пропагандистские ресурсы.
По имеющимся данным, в результате взрыва погибли четыре человека, еще столько же получили ранения различной степени тяжести.
Причиной происшествия назвали «детонацию боеприпаса».
Других подробностей на данное время нет.
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