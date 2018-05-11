В РФ предложили сажать на 4 года в тюрьму за исполнение антироссийских санкций - агентство

Россиянам грозит тюремный срок или штраф за помощь или соблюдение санкций, введенных против РФ другими странами

Депутаты Государственной думы России намерены сделать уголовным преступлением исполнение антироссийских санкций, также правонарушением предлагается сделать действия, способствующие их введению, об этом со ссылкой на источник сообщил Интерфакс.

Законопроект должны внести в Госдуму 14 мая. Его авторами выступили ключевые персоны парламента - спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и лидеры всех четырех фракций.

Предлагается расширить Уголовный кодекс новой статьей об ответственности за отказ в операциях и сделках из-за исполнения санкций, введенных против России другим государством. Депутаты предлагают наказывать за это штрафом до 600 тысяч рублей, ограничением или лишением свободы на срок до четырех лет.

Также уголовная ответственность ожидает тех, кто предоставил рекомендации или передал сведения, "которые привели или могли привести" к введению антироссийских санкций. За это предлагается ввести штраф до 500 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее замруководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев анонсировал этот законопроект. Инициатива предполагает введение уголовной ответственности для физических лиц за соблюдение американских санкций на территории России.

Напомним, что 6 апреля США ввели очередной санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний в связи с тем, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

Кроме того, 12 марта Совет ЕС продлил персональные санкции в отношении граждан РФ за агрессию против Украины.