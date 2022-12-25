В РФ хотят повысить налоги для россиян, уехавших из страны 25 декабря, 14:27 Очередь на границе России и Грузии, Верхний Ларс (Фото:t.me/VerhniyLars)

В РФ хотят повысить ставку налогообложения для граждан, выехавших из страны после развязанной против Украины полномасштабной войны. Депутаты уже готовят поправки.

Об этом заявил спикер российской Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье, 25 декабря.

По его словам, в РФ «подавляющая часть» общества не поддерживает тех, кто сбежал, и считает, что «они предали свою страну, родных и близких».

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«До сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны. Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения», — говорится в его Telegram.

4 октября издание Forbes сообщило, что почти через две недели после объявления 21 сентября диктатором Владимиром Путиным «частичной» мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек. В Кремле эту информацию назвали «уткой».

В середине декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в России могут объявить всеобщую мобилизацию, они не отказались от идеи уничтожить украинцев.