В РФ хотят повысить налоги для россиян, уехавших из страны

25 декабря, 14:27
Поделиться:
Очередь на границе России и Грузии, Верхний Ларс (Фото:t.me/VerhniyLars)

Очередь на границе России и Грузии, Верхний Ларс (Фото:t.me/VerhniyLars)

В РФ хотят повысить ставку налогообложения для граждан, выехавших из страны после развязанной против Украины полномасштабной войны. Депутаты уже готовят поправки.

Об этом заявил спикер российской Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье, 25 декабря.

По его словам, в РФ «подавляющая часть» общества не поддерживает тех, кто сбежал, и считает, что «они предали свою страну, родных и близких».

Видео дня

Читайте также:

Война и победа в ней Украины открывают историческую возможность лишить Россию и россиян имперской идеологии, однако, к этому должен приобщиться весь мир, утверждает историк Сергей Громенко. (Фото:Алексей Самоваров) Денацификация России. Что после победы Украины должно произойти в России, чтобы она больше не угрожала человечеству — интервью НВ

«До сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны. Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения», — говорится в его Telegram.

4 октября издание Forbes сообщило, что почти через две недели после объявления 21 сентября диктатором Владимиром Путиным «частичной» мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек. В Кремле эту информацию назвали «уткой».

В середине декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в России могут объявить всеобщую мобилизацию, они не отказались от идеи уничтожить украинцев.

https://www.youtube.com/watch?v=Zvpa2HYzHDI
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Налоги Вячеслав Володин Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X