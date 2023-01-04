В России движение сопротивления остановило военные эшелоны возле Красноярска — разведка

4 января, 12:32
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В России активизировалось движение сопротивления, отметили в разведке (Фото:gur.gov.ua)

В России активизировалось движение сопротивления, отметили в разведке (Фото:gur.gov.ua)

По данным украинской разведки, в ночь на среду, 4 января, в РФ партизаны остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ведомстве отметили, что в новом 2023 году это уже по крайней мере шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах России, что приводит к нарушениям в графиках движения военных эшелонов.

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В 2022 году было отмечено около 40 таких случаев, а также уничтожение железнодорожных трансформаторов и локомотивов.

«Существенная активизация рельсовых партизан в России отмечается после объявления путинским режимом частичной мобилизации», — говорится в сообщении.

14 декабря российское издание The Insider сообщило, что в Ростовской области неизвестные подорвали железнодорожные пути, по которым шли эшелоны с военной техникой российских оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=P26u7f9TdnU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Разведка Партизаны Красноярск Война России против Украины

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