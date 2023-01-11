В Кремле отрицают ограничение на выезд из РФ военнообязанных россиян 11 января, 13:55 Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об «информационной диверсии» (Фото:Valeriy Sharifulin/REUTERS)

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков отрицает ограничения на выезд из России для военнообязанных граждан.

О соответствующем приказе ФСБ ранее сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, он был направлен во все пограничные управления России. Документ ограничивает с 9 января право на выезд из страны гражданам, имеющим заключение о готовности к военной службе с категориями «А», «Б» и «В».

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В свою очередь Песков в комментарии российской пропаганде ответил, что ничего такого власти РФ на фоне подготовки к новой волне мобилизации якобы не делали.

«Это обычная информационная „утка“. Информационная диверсия, скажем так», — заявил он в среду, 11 января.