Критическая ситуация. Российские верфи останавливают производство кораблей из-за нехватки иностранных комплектующих

9 апреля, 20:29
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Российские верфи останавливают производство кораблей (Фото:Восточная верфь)

Российские верфи останавливают производство кораблей (Фото:Восточная верфь)

Военно-промышленный комплекс России, зависимый от импортных высоких технологий, не способен продолжить производство современного оружия. Так российские верфи останавливают производство кораблей из-за нехватки иностранных комплектующих.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«На российских верфях сложилась критическая ситуация по выполнению контрактов по строительству и обслуживанию военных кораблей. Причины: затруднительное финансовое положение и отсутствие иностранных комплектующих», - сообщили в ГУР.

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По данным разведки, АО Восточная верфь (Владивосток) должно выполнить государственные заказы на общую сумму 35 млрд руб. Речь идет, в частности, о строительстве и поставке двух морских танкеров, двух малых ракетных кораблей, двух передвижных морских причалов, ремонте и сервисном обслуживании кораблей и катеров разных типов.

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В то же время из письма военного представителя министерства обороны РФ становится ясно, что к началу апреля 2022 года из-за затруднительного финансового состояния все работы приостановлены. Проводится увольнение персонала, а сроки исполнения контрактов сорваны. Само предприятие готовится к началу процедуры банкротства.

Другое письмо военного представителя подтверждает тотальную нехватку иностранных компонентов для продолжения работ по строительству военных кораблей и систем для них. В список оборудования, производство которых пришлось остановить, входят рулевые колонки, навигационные комплексы, радиостанции. Авторы письма сообщают о невозможности обнаружить российские или азиатские заменители импортных комплектований.

В ГУР МОУ отмечают, что также остановлено производство пороховых зарядов для морской артиллерии из-за отсутствия иностранных компонентов и отсутствия российских аналогов.

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Редактор: София Лазарова

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