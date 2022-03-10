«Z — засранцы». Жителя РФ оштрафовали на 40 тысяч рублей за «оскорбление» символа оккупантов в войне против Украины 10 марта, 17:14 Цей матеріал також доступний українською Российская техника с символом «Z» принимает участие в войне РФ против Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Жителя Сургута, РФ, оштрафовали на 40 тысяч рублей за комментарий «Z — засранцы». Его привлекли к ответственности по закону о «фейках».

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на начальницу пресс-службы УМВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу Ольгу Абмайкину.

«Это был комментарий под одним из постов ВКонтакте. Пост был о том, что военные России раскрыли значение знаков Z на спецтехнике. Под этим постом гражданин писал негативные комментарии: Z — засранцы», — рассказала Абмайкина.

Отмечается, что полиция Сургута задержала автора комментария, местного жителя 1989 года рождения. Сургутский городской суд привлек его к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на «дискредитацию использования Вооруженных сил РФ»). Теперь мужчина обязан выплатить штраф в 40 тысяч рублей.

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4 марта Владимир Путин подписал закон «о фейках». Законом устанавливается уголовная ответственность за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации».

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