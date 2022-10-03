Самоликвидация. В РФ несколько мобилизованных умерли на призывных пунктах 3 октября, 22:49 Мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

В Свердловской области России в призывных пунктах умерли не менее трех мобилизованных. Причины смертей устанавливают следователи.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

Информацию о двух погибших в Елани подтвердила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая добавила, что оба были из Курганской области. Один из них мог скончаться из-за эпилепсии на фоне алкогольного отравления. Причину гибели второго мобилизованного сейчас устанавливают военные следователи. По предварительной информации, у еще одного погибшего случился сердечный приступ.

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Ранее учебный центр Елани из-за высоких темпов мобилизации столкнулся с нехваткой средств для размещения резервистов. На условия размещения жаловались мобилизованные из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и Пермского края. Они указывали на нехватку спальных мест и неготовность казарм.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.



После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне.

29 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала объявления мобилизации страна-агрессор призвала уже 100 тысяч человек для войны против Украины.