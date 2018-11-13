В РФ несколько человек притворились автобусом, чтобы пересечь закрытый для пешеходов мост - видео

"Доехать" до конечной цели "автобусу" не удалось

В российском Владивостоке несколько молодых людей решили притворились автобусом, чтобы пересечь Золотой мост, закрытый для пешеходов.

Соответствующее видео опубликовали в Сети случайные очевидцы.

На нем видно, как по мосту движутся четыре человека, которые водрузили на себя конструкцию, имитирующую желтый автобус.

Впрочем, добраться до конечной цели им все же не удалось, так как на пути у молодых людей стал бдительный сотрудник органов правопорядка.

Сообразив каким-то образом, что автобус на самом деле не настоящий, он развернул юношей и направил их в обратную сторону.

Чем в итоге закончилось их путешествие, неизвестно.