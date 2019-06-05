В РФ неизвестные украли с завода корпорации Энергия три мешка плат для космической техники Вчера, 11:09 Цей матеріал також доступний українською russian. space Нанесенный ущерб может достигать десятков миллионов рублей russian. space

Неизвестные украли дорогостоящее оборудование с территории завода ракетно-космической госкорпорации Энергия в подмосковном Королеве.

Об этом со ссылкой на ее пресс-секретаря Владимира Устименко передает РБК.

«Все материалы по факту незаконного проникновения переданы в органы МВД России для принятия процессуального решения», — заявил он, отказавшись сообщить другие подробности и сумму нанесенного ущерба.

Согласно имеющимся данным, речь идет об электронных платах для космической техники, в том числе научно-энергетического модуля, который предназначен для обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией.

«Унесли три мешка плат. После этого инцидента вышло распоряжение генерального директора о сохранности материальных ценностей, с которым ознакомили всех сотрудников. После произошедшего на месте происшествия установили сигнализацию», — рассказал осведомленный источник.

По словам создатель сообщества Открытый космос Виталия Егорова, учитывая высокую стоимость электроники космического назначения, ущерб может достигать десятков миллионов рублей.