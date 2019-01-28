В РФ назвали причины возгорания двух судов вблизи Керченского пролива Сегодня, 02:20 396 Цей матеріал також доступний українською ЕРА ЕРА

Старший следователь Краснодарского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте СК РФ Вазген Киносьян назвал причины возгорания 21 января двух судов в Черном море.

По его словам, основной причиной пожара считается нарушение правил безопасности при перегрузке топлива, передает РЕН ТВ.

Напомним, 21 января вблизи входа в Керченский пролив в Черном море загорелись два судна под флагом Танзании.

В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 - спасены.

Поисковая операция продолжалась с 21 по 25 января.









