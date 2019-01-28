В РФ назвали причины возгорания двух судов вблизи Керченского пролива
Старший следователь Краснодарского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте СК РФ Вазген Киносьян назвал причины возгорания 21 января двух судов в Черном море.
По его словам, основной причиной пожара считается нарушение правил безопасности при перегрузке топлива, передает РЕН ТВ.
Напомним, 21 января вблизи входа в Керченский пролив в Черном море загорелись два судна под флагом Танзании.
В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 - спасены.
Поисковая операция продолжалась с 21 по 25 января.