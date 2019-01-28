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В РФ назвали причины возгорания двух судов вблизи Керченского пролива

Сегодня, 02:20
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ЕРА

Старший следователь Краснодарского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте СК РФ Вазген Киносьян назвал причины возгорания 21 января двух судов в Черном море.

По его словам, основной причиной пожара считается нарушение правил безопасности при перегрузке топлива, передает РЕН ТВ.

Напомним, 21 января вблизи входа в Керченский пролив в Черном море загорелись два судна под флагом Танзании.

В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 - спасены.

Поисковая операция продолжалась с 21 по 25 января.



Теги:   Россия Пожар Керченский пролив Черное море

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