В России оштрафовали депутатов, которые призывали обвинить диктатора Путина в госизмене 15 сентября, 17:03 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Суд в Петербурге оштрафовал депутатов муниципального совета округа Смольнинское за «дискредитацию» армии страны-агрессора, ранее эти депутаты призывали обвинить российского диктатора Владимира Путина в госизмене.

Об этом сообщает Медуза.

Пять депутатов получили штрафы в размере от 44 до 47 тысяч рублей.

Автора инициативы Дмитрия Палюгу оштрафовали на 47 тысяч рублей. Его коллег Никиту Юферева — на 46 тысяч рублей, а Дмитрия Балтрукова, Ивана Чеботаря и Анну Киселеву — на 44 тысячи рублей каждого.

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В понедельник, 12 сентября, муниципальные депутаты 18 округов Москвы, Санкт-Петербурга и Колпино выступили с публичным заявлением, потребовав отставки российского диктатора Владимира Путина,



7 сентября депутаты из совета муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге призвали Госдуму РФ обвинить диктатора Владимира Путина в государственной измене.

Поводом для этого послужил приказ российского диктатора о нападении на Украину.

На следущий день семерых депутатов совета вызвали в полицию.

8 сентября совет депутатов московского муниципального округа Ломоносовский призвал Путина уйти в отставку.

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