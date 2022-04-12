Путин начал массовые чистки в ФСБ: 150 сотрудников отстранены, некоторые арестованы — Daily Mail
Глава Кремля Владимир Путин считает, что в ФСБ есть предатели (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)
В РФ начались чистки в рядах ФСБ, чья разведка предоставляла Кремлю недостоверные данные о ситуации в Украине, следствием чего стал полнейший провал «путинского блицкрига», сообщает Daily Mail.
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Согласно ее данным, на данное время от работы отстранены уже около 150 сотрудников спецслужбы, а некоторые, в том числе руководитель так называемой 5-й службы Сергей Беседа, взяты под стражу.
«Отчаявшийся российский президент охотится на предателей после того, как агенты западной разведки получили боевые планы его страны перед вторжением. Он также ищет виновных в том, что его военный натиск не привел к быстрой победе. Вчера вечером стало известно, что генерал-полковник Сергей Беседа, начальник отдела внешней разведки ФСБ, после домашнего ареста переведен в московский СИЗО строгого режима Лефортово», — пишет британское издание.
Эту же информацию ранее подтвердил и ведущий расследователь международного проекта Bellingcat Христо Грозев и другие осведомленные источники.
Официально в отношении 68-летнего Беседы ведется расследование по «делу о хищениях», однако, по данным журналистов, на самом деле Путин подозревает его в передаче иностранным разведкам подробных сведений о подготовке вторжения в Украину.
За несколько часов до того, как войска РФ перешли 24 февраля к полномасштабному наступлению, британское Министерство обороны опубликовало карты с маршрутами российских бронетанковых колонн, что позволило ВСУ организовать эффективную оборону.
«С тех пор офицеры разведки Великобритании и США продолжали передавать украинцам точные оценки целей России. Они также позволили Украине реализовать смертоносно эффективную программу убийств генералов и старших офицеров российской армии. Их смерть оставила воинские части без управления. Теперь, когда РФ грозит чрезвычайно постыдное поражение, Путин начал сталинские чистки от тех, кого он считает ответственными за это», — говорится в материале.
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