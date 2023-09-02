Россияне в панике массово страхуют свое жилье от атак дронов-камикадзе 2 сентября, 10:17 Страховые компании относятся к такому рискам довольно настороженно (Фото:EUTERS/Evgenia Novozhenina)

На фоне регулярных ударов дронов-камикадзе по регионам РФ россияне начали массово страховать свое жилье от подобных атак.

Об этом сообщает пропагандистское издание Известия.

Согласно данным российских страховых компаний, клиенты начали просить включать в свои полисы риски подобных «диверсий» с июля 2023 года. Доплата за это составлять от 500 до 5 тысяч рублей в зависимости от программы.

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Спрос на защиту от падения беспилотников растет в основном со стороны бизнеса, расположенного в западной части страны.

При этом отмечается, что участники страхового рынка относятся к такому покрытию «настороженно», поэтому, чем выше суммы потенциальных возмещений, тем меньше возможность купить соответствующий полис.