Россияне в панике массово страхуют свое жилье от атак дронов-камикадзе

2 сентября, 10:17
Поделиться:
Страховые компании относятся к такому рискам довольно настороженно (Фото:EUTERS/Evgenia Novozhenina)

Страховые компании относятся к такому рискам довольно настороженно (Фото:EUTERS/Evgenia Novozhenina)

На фоне регулярных ударов дронов-камикадзе по регионам РФ россияне начали массово страховать свое жилье от подобных атак.

Читайте также:
ВСУ смогут поражать цели в России на расстоянии 1500 км — Данилов

Об этом сообщает пропагандистское издание Известия.

Согласно данным российских страховых компаний, клиенты начали просить включать в свои полисы риски подобных «диверсий» с июля 2023 года. Доплата за это составлять от 500 до 5 тысяч рублей в зависимости от программы.

Видео дня

Спрос на защиту от падения беспилотников растет в основном со стороны бизнеса, расположенного в западной части страны.

Читайте также:
В ГУР объяснили частые атаки беспилотников на Москва-сити

При этом отмечается, что участники страхового рынка относятся к такому покрытию «настороженно», поэтому, чем выше суммы потенциальных возмещений, тем меньше возможность купить соответствующий полис.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Беспилотники Страховой полис страхование Война России против Украины дроны-камикадзе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X