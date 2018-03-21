В РФ на свалке Ядрово произошел выброс отравляющих веществ, госпитализированы десятки детей

В среду, 21 марта, на свалке Ядрово подмосковного города Волоколамск произошел выброс сероводорода.

Об этом со ссылкой на экстренные службы передает ТАСС.

Как сообщается, в результате происшествия в больницу обратились десятки местных жителей.

Кроме того, более 20 учеников школы №2 были госпитализированы с отравлением.

"Учителя обратили внимание на то, что дети стали плохо себя чувствовать, и вызвали врачей. Медики приняли решение госпитализировать 23 учеников с признаками отравления", - говорится в сообщении.

В свою очередь жители Волоколамска уже давно жалуются на свалку, требуя ее закрытия.

После митинга 3 марта власти района ввели режим чрезвычайной ситуации в границах полигона до особого распоряжения.

Впрочем, местных жителей это не успокоило, и протесты продолжились.

Отметим, что мусорный полигон Ядрово, который начал работу еще в 1979 году, находится в нескольких километрах от города, вблизи одноименной деревней, и принимает отходы из Москвы и многих районов Подмосковья.