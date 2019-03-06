В РФ мужчина пытался сжечь себя возле здания правительства Белгородской области - видео
В российском Белгороде
местный житель попытался покончить с собой возле здания областной администрации.
Как сообщает belpressa.ru,
инцидент произошел во вторник вечером, 5 марта.
Подбежав к зданию
правительства, 31-летний мужчина облился горючей жидкостью, после чего поджег
себя.
Завершить акт
самосожжения ему помешали силовики, которые в итоге передали
пострадавшего в руки медиков.
"Состояние
поступившего с ожогами пациента средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет.
В настоящее время пациент находится в ожоговом центре областной клинической
больницы", - рассказали в региональном департаменте здравоохранения и
соцзащиты.
Причины,
толкнувшие мужчину к попытке суицида, на данное время не известны.