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В РФ мужчина пытался сжечь себя возле здания правительства Белгородской области - видео

Сегодня, 11:33
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Скриншот с видео BelgorodCamera/YouTube

Пострадавший был госпитализирован с ожогами в больницу

В российском Белгороде местный житель попытался покончить с собой возле здания областной администрации.

Как сообщает belpressa.ru, инцидент произошел во вторник вечером, 5 марта.

Подбежав к зданию правительства, 31-летний мужчина облился горючей жидкостью, после чего поджег себя.

Завершить акт самосожжения ему помешали силовики, которые в итоге передали пострадавшего в руки медиков.

"Состояние поступившего с ожогами пациента средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. В настоящее время пациент находится в ожоговом центре областной клинической больницы", - рассказали в региональном департаменте здравоохранения и соцзащиты.

Причины, толкнувшие мужчину к попытке суицида, на данное время не известны.

Теги:   Белгород Видео Самосожжение Россия

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