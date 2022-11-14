Унижение на фоне храма ВС РФ: мобилизованные россияне начали бить старших офицеров — видео 14 ноября, 09:49 Бунт мобилизованных произошел на фоне главного храма ВС РФ (Фото:Скриншот видео The Insider)

По РФ продолжают шириться бунты мобилизованных россиян, недовольных обеспечением и подготовкой к отправке на войну против Украины.

В подмосковной Кубинке произошел конфликт из-за показательного смотра войск, устроенного для военного руководства.

Один из мобилизованных начал предъявлять претензии по поводу того, что строевой шаг, которому их учат, на войне ему никак не пригодится.

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В какой-то момент ситуация накалилась настолько, что он сначала начал всячески унижать старшего офицера, а потом и вовсе ударил его кулаком в грудь.

«Че? Плюну тебе на воротник. Нормально?.. Я те, въе*у, у тебя башка отлетит. Я мастер спорта. Я таких как ты просто загибаю», — пригрозил он своему оппоненту, что вызвало одобрение со стороны остальных мобилизованных.

После этого перепуганный офицер попытался призвать присутствующих к дисциплине, заявив, что вкладывает в них душу, однако урегулировать ситуацию ему так и не удалось.

При этом показательным является то, что его унижения со стороны мобилизованных происходили в парке Патриот на фоне главного храма вооруженных сил РФ, посвященного «ратным подвигам русского народа».