Унижение на фоне храма ВС РФ: мобилизованные россияне начали бить старших офицеров — видео

14 ноября, 09:49
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Бунт мобилизованных произошел на фоне главного храма ВС РФ (Фото:Скриншот видео The Insider)

Бунт мобилизованных произошел на фоне главного храма ВС РФ (Фото:Скриншот видео The Insider)

По РФ продолжают шириться бунты мобилизованных россиян, недовольных обеспечением и подготовкой к отправке на войну против Украины.

В подмосковной Кубинке произошел конфликт из-за показательного смотра войск, устроенного для военного руководства.

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Один из мобилизованных начал предъявлять претензии по поводу того, что строевой шаг, которому их учат, на войне ему никак не пригодится.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=HTxBqOrHEXQ&t=164s

В какой-то момент ситуация накалилась настолько, что он сначала начал всячески унижать старшего офицера, а потом и вовсе ударил его кулаком в грудь.

«Че? Плюну тебе на воротник. Нормально?.. Я те, въе*у, у тебя башка отлетит. Я мастер спорта. Я таких как ты просто загибаю», — пригрозил он своему оппоненту, что вызвало одобрение со стороны остальных мобилизованных.

https://twitter.com/vigimadi/status/1591856449504043008
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После этого перепуганный офицер попытался призвать присутствующих к дисциплине, заявив, что вкладывает в них душу, однако урегулировать ситуацию ему так и не удалось.

При этом показательным является то, что его унижения со стороны мобилизованных происходили в парке Патриот на фоне главного храма вооруженных сил РФ, посвященного «ратным подвигам русского народа».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Мобилизация Россияне Российские военные Офицер Драка Война России против Украины

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