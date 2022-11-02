«Нас наеб*ли просто». В РФ мобилизованные устроили бунт из-за обмана с выплатами — видео 2 ноября, 09:47 Руководство воинской части заявило мобилизованным, что ничего им не обещало (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

Кремлевский режим обманул россиян с обещанной единоразовой выплатой для мобилизованных.

В связи с этим будущее «пушечное мясо» устроило бунт в тщетной попытке добиться какой-то «справедливости».

«Мне объяснил военком: «Вы, как приедете туда, в течение двух-трех дней единоразовая выплата будет в размере 300 тысяч», — заявил один из них.

Видео дня

В свою очередь представительница военного руководства объяснила, что предусматривающий это законопроект прошел в госдуме лишь одно чтение, после чего он был снять с повестки дня, поэтому никаких выплат не будет.

«Поймите одно: Я вам не обещала 300 тысяч», — заявила она.

После такого ответа возмущенной толпе не осталось ничего иного, как признать, наконец, очевидный факт, что власти РФ их снова обманули.

«Нас наеб*ли просто, и все. Пускай приезжает представитель региона и стоит здесь, отвечает», — потребовали мобилизованные.