Мобилизованного россиянина, публично унижавшего офицера на фоне храма ВС РФ, посадили на 5,5 лет 11 января, 14:48 Александр Лешков ударил одного из вышестоящих военных кулаком в грудь (Фото:Скриншот видео The Insider)

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам колонии строгого режима мобилизованного россиянина Александра Лешкова, публично унижавшего офицера на фоне храма ВС РФ в учебном центре Патриот в Подмосковье.

Об этом в среду, 11 января, сообщило Настоящее время.

Читайте также: В РФ мобилизованный россиянин убил своего командира

В основу уголовного дела против Лешкова легло скандальное видео от 13 ноября, на котором он возмущается показательным смотром войск, устроенным для военного руководства.

Видео дня

В какой-то момент ситуация накалилась настолько, что он сначала начал всячески унижать одного из старших офицеров, а потом и вовсе ударил его кулаком в грудь.

Лешкову вменяли насилие в отношении вышестоящего военнослужащего в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ) и оскорбление вышестоящего военнослужащего (ч.2 ст. 336 УК РФ), однако своей вины он в суде не признал.