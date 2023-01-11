Мобилизованного россиянина, публично унижавшего офицера на фоне храма ВС РФ, посадили на 5,5 лет
Александр Лешков ударил одного из вышестоящих военных кулаком в грудь (Фото:Скриншот видео The Insider)
Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам колонии строгого режима мобилизованного россиянина Александра Лешкова, публично унижавшего офицера на фоне храма ВС РФ в учебном центре Патриот в Подмосковье.
Об этом в среду, 11 января, сообщило Настоящее время.
В основу уголовного дела против Лешкова легло скандальное видео от 13 ноября, на котором он возмущается показательным смотром войск, устроенным для военного руководства.
В какой-то момент ситуация накалилась настолько, что он сначала начал всячески унижать одного из старших офицеров, а потом и вовсе ударил его кулаком в грудь.
Лешкову вменяли насилие в отношении вышестоящего военнослужащего в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ) и оскорбление вышестоящего военнослужащего (ч.2 ст. 336 УК РФ), однако своей вины он в суде не признал.