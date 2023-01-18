Сбежал с автоматом и гранатами. В РФ ликвидировали дезертировавшего из Украины оккупанта

18 января, 10:37
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Дмитрия Перова расстреляли на территории его домовладения (Фото:t.me/bazabazon)

Дмитрия Перова расстреляли на территории его домовладения (Фото:t.me/bazabazon)

В Липецкой области РФ местные силовики ликвидировали российского дезертира.

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Соответствующая информация в среду, 18 января, появилась в прокремлевских Telegram-каналах.

Речь идет о 31-летнем Дмитрии Перове, который принимал участие в боевых действиях в Украине, однако сбежал и самовольно вернулся в РФ.

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Как сообщалось, при себе у него был автомат с пятью магазинами и несколько гранат.

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«Перов убит при задержании в селе Новоуглянка в Липецкой области на территории своего домовладения», — говорится в сообщении.

Обстоятельства ликвидации беглеца не уточняются.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Дезертиры Российские военные Война России против Украины

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