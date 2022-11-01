«Убивают прям жестко пацанов»: в РФ контрактники устроили массовую драку с «мобиками» — видео 1 ноября, 14:46 По имеющимся данным, причиной драки стало повальное пьянство мобилизованных россиян (Фото:Milan8662/Twitter)

Ситуация с мобилизацией в РФ накалилась до такой степени, что между российскими военными уже происходят массовые столкновения.

В соцсетях обнародовали видео драки на территории воинской части в Югре Ханты-Мансийского автономного округа, причиной которой, как сообщается, стало повальное пьянство так называемых «мобиков».

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Возмущенные этим контрактники решили «проучить» своих невольных сослуживцев, начав их жестоко избивать.

«Толпа на толпу. Вон, за ноги утаскивают… Через забор прыгают. Битва просто жесткая. Утаскивают отключенных… Просто забивают. Прям забивают жестко! Убивают прям жестко пацанов, пиз*а… Откачивают вон там. Бл*, жестко!.. Звери еба*ые», — прокомментировал ситуацию один из очевидцев.

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Подобные эксцессы имели место и раньше, поскольку мобилизованные россияне начинали пить сразу после отправки в пункты распределения, однако видео со столь масштабной стычкой обнародовано впервые.