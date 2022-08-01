Российский капитан во время парада использовал для удержания фуражки бретельку от бюстгальтера
Фото было сделано во время парада ВМФ РФ в Кронштадте (Фото:AFU StratCom)
Во время парада военно-морских сил РФ в Санкт-Петербурге один из российских капитанов использовал для удержания своего головного убора бретельку от бюстгальтера.
На это обратили внимание в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, обнародовав у себя в Telegram-канале соответствующее фото с мероприятия.
«Капитан 1-го ранга атомной подводной лодки Вепрь ВМФ РФ во время парада в Кронштадте с бретелькой от бюстгальтера на парадной фуражке», — говорится в описании к снимку.
Причины, по которым российский военный решил воспользоваться таким странным лайфхаком, не известны.
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